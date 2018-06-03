"Bunlar geri vitese takmış durumdalar" 

AK Parti'nin 16 yıldır aynı aşkla, aynı şevkle Türkiye için, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim siyasetimizde hizmet var, bizim siyasetimizde eser var, emek var, değer var. Milletle kurduğumuz bağların temeli sağlamdır. Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Hamdolsun, güçlüyüz, çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber, Kastamonu bizimle beraber, AK kadınlar bizimle beraber, AK gençler bizimle beraber. Kastamonu ilk günden beri bu yolda bizimle yürüyor. Kastamonu AK Parti'ye hizmet eden Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif'e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi veren Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor mu? Kastamonu insanı o gün olduğu gibi bugün de ülkesine sahip çıkıyor."

Başbakan Yıldırım, "Kastamonu hep beraber yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Türkiye düşmanlarına, teröre, FETÖ'ye hak ettiği dersi verecek miyiz? Şu, 'Tayyip Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım' diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuracak mıyız?" sözlerinin ardından vatandaşların "evet" demesi üzerine, "Maşallah. Kastamonu 'hazırım' diyor, hazırım. 24 Haziran'ı iple çekiyor. Allah bu millete zeval vermesin. Allah Kastamonumuza kara gün göstermesin." diye konuştu.

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Yıldırım, "Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz inşallah. 16 yıldır yazdığımız destana yeni bir destan ilave edeceğiz." dedi.

"Cumhur İttifakı ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır"

Cumhur İttifakı'nın milletin huzuru, devletin refahı güvenliği için yolu çıktığını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Sizler bu meydanda ezana bayrağa, demokrasiye, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanınıza, hükümetine sahip çıktınız. Sizler hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomik kriz üreterek finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar."

Yıldırım, 24 Haziran'da tüm oyunları bozacaklarına işaret ederek, istikrarın süreceğini, Türkiye'nin büyüyeceğini belirtti.

"FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar"

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakın ne diyorlar? 'TİKA'yı kapatacağız'. TİKA dediğin şey 80 ülkede Türkiye'nin bayrağını taşıyan, tarihi kültürel miraslarını ortaya çıkaran, yoksul, yardıma ihtiyacı olan Afrika ülkelerinde kuyu açan, okul açan, sağlık merkezi kuran, 90-91'de bombalarla yıkılan Mostar Köprüsü'nü yapan, camileri, kültür merkezlerini ihya eden, Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar. Başka ne diyorlar? 'Kanal İstanbul'un yapımını durduracağım' diyor. Kanal İstanbul'a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim, Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik bir projesidir. Onun için senin bu işlere aklın ermez, gücün yetmez. Bunun kararını millet verir. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan verir."

"Bunlar geri vitese takmış durumdalar"

Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, parlamenter sisteme dönüleceği yönündeki açıklamalarına değinerek, şunları dile getirdi:

"Sevgili Kastamonulu kardeşlerim, emin olun bunlar siyasette su kaynatmaya başladı, daha yola çıkar çıkmaz motor su kaynatıyor. Bir yandan, 'Biz seçilirsek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ortadan kaldıracağız.' diyorlar, 'Parlamenter sisteme, darbe üreten, vesayet üreten, kumpas üreten sisteme geri döneceğiz.' diyorlar. Bunlar geri vitese takmış durumdalar, biz ileri vitese takıyoruz, bunlar geri vitese takıyor. Geriye giderken biliyorsunuz, tehlike büyüktür. Boynunu büke büke gidersin, boynun orada kilitlenir kalır, fazla da yol gidemezsin. İleri gidersen gidebildiğin kadar git ama bir yandan da diyor ki, 'Eski sistemi getireceğim ama seçilirsem'. Başlıyor bir ton vaat vermeye. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ya kardeşim, parlamenter sistemde senin yetkin yok, senin adın yok, yerin yok. Genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuyor, olamıyor, cesaret edemiyor, parti kongresinde kendisinin rakibini sahaya sürüyor. Seçim beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor, vaatleri de Muharrem İnce veriyor. Kardeşim, karar verin, hanginiz cumhurbaşkanı adayısınız? Buna karar verin. Hanginiz hükümet kurup ülkeyi yönetmeye talipsiniz? Velhasıl, bunların kafaları karışık, hesapları karışık, işleri zaten karışık. Bırakalım onları kendi haline, biz işimize bakalım. Durmak yok, yola devam."

"Bizim millet bu abidik gubidik işleri sevmez"

İnce'nin CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ancak seçilemediğini hatırlatan Yıldırım, "Kendi partisinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Olur mu bu, olur mu? Eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Niye milletin seçmesini istiyorsunuz? Önce siz seçseydiniz, siz başa getirseydiniz. Sonra da millet o zaman bunu değerlendirseydi. Bizim millet bu abidik gubidik işleri sevmez. Önce işe bakar, sonra söyleyene bakar, sonra da kararını verir. İşte Recep Tayyip Erdoğan, işte Kastamonu, işte başarılarla dolu, atılımlarla dolu 16 yıl." diye konuştu.