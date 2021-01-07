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Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

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Bursa’da polis ekiplerince 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen baskınında, aralarında eski milli boksörlerin bulunduğu 8 kişi yakalandı.
Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Bulvarı'nda bulunan Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde içki içilip, kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. 

Söz konusu dernekte şüphelilerin olduğunu tespit eden ekiplerin ikazına rağmen yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen şüpheliler daha sonra kapıyı açtı. Şüphelilerin kamera sistemiyle içeriden dışarıyı gözetledikleri belirlendi.

İçki şişeleri ve kumar malzemeleri ele geçirilen dernekte kumar oynadığı tespit edilen ve aralarında eski milli boksörlerin de bulunduğu Yılmaz U., Mustafa Ç., Oktay K., Murat O., Mehmet B., Taner A., Meliha Ö. ve Vahdettin İ'ye işlem uyguladı.

 

Şüphelilere, sokağa çıkmaya kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira ve derneğe de 40 bin lira ceza kesildi.

Baskında şüphelilerden biri mutfakta gizlendiği yerde yakalanırken, bazı şüphelilerin ceza yememek için uyuyor numarası yapması da dikkat çekti.

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