  • BIST 1.417
  • Altın 459,948
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında

» »
Kış ortasında bahar sıcakları yaşanırken, yaz aylarında da şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Küresel ısınma sebebiyle buz kütlelerinin erimesi birçok ada ülkesini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında

Kış ortasında bahar sıcakları yaşanırken, yaz aylarında da şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Küresel ısınma sebebiyle buz kütlelerinin erimesi birçok ada ülkesini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Küresel ısınma nedeniyle ortalama sıcaklık artıyor, buna bağlı olarak buz kütleleri eriyor ve deniz seviyesi  yükseliyor.

Veriler 1900'ün başından bu yana deniz seviyesinde düzenli artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Ada ülkeleri yok olma tehlikesinde

Bu yüzyılın sonunda sıcaklıkların 3 derece artması durumunda deniz seviyesi de 5 metreye kadar yükselebilir. Birçok ada ülkesi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Su kıtlığı krizi

Küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliği gıda ve besin kaynaklarında da düzensizliğe neden oluyor.

Sıcaklıkların yükselmesi, su kıtlığı, toprak erozyonu, bitki örtüsü kaybı ve orman yangınlarında artışa yol açıyor.

Bu büyük krizin eşiğinde çevreciler liderleri uyarıyor:

"Boş sözler vermek yerine, bilim insanlarının uyarılarını dinleyin ve konuya küresel bir kriz algısıyla yaklaşın."

Su kaynaklarının artırılması çalışmalarına hız

Avrupa Birliği, 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı ile karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyor. Bu kapsamda teknoloji, inovasyon, çevre ve iklimsel biyoçeşitlilik ile finansman düzenlemesine girişiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın küresel ısınmaya karşı uluslararası ortak çerçeveyi belirleyen Paris Antlaşmasına dönme kararı da umutları artırıyor.

Yenilenebilir enerjiye yönelmek hayati önem taşıyor. Su kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maskede son nokta: Kulaklık, bluetooth, HEPA filtre, fan…08 Nisan 2021 Perşembe 21:29
  • Dubai’deki ‘balkon çıplakları’ hapis cezasından yırttı: Sınırdışı edilecekler08 Nisan 2021 Perşembe 21:16
  • Uzman: Düğünler artarsa cenazeler de artar08 Nisan 2021 Perşembe 20:37
  • Brezilya'da seks işçileri aşılamada öncelik istedi: Ön saftayız08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi08 Nisan 2021 Perşembe 19:45
  • Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye çağrı: Yoksul ülkelerin borçlarını silin08 Nisan 2021 Perşembe 19:13
  • Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor08 Nisan 2021 Perşembe 16:55
  • Forbes: Covid-19 sağlık alanında yeni milyarderler yarattı07 Nisan 2021 Çarşamba 22:21
  • Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?07 Nisan 2021 Çarşamba 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti