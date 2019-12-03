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Çağatay Ulusoy'un rolü için 100 kiloya ulaştığı film ertelendi

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Çağatay Ulusoy'un rolü için 100 kiloya ulaştığı film ertelendi
Çağatay Ulusoy'un rolü için 100 kiloya ulaştığı film ertelendi

‘Koca Yusuf’ karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar verdi. Yeni filmi için eski formuna kavuşmaya çalışan oyuncu, aldığı 20 kiloyu sevgilisi Duygu Sarışın’ın da spor hocası olan Rus eğitmen Nadia Salur gözetiminde verecek.

Efsane pehlivan 'Koca Yusuf'u canlandıracağı film için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, proje rafa kalkınca zayıflama telaşına düştü. Rolü için 20 kilo alan 29 yaşındaki oyuncu, çekeceği başka bir filmin hazırlıklarına başladı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski formuna kavuşmak için hummalı çalışma içine giren Çağatay Ulusoy, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan oyuncu, Çağatay Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi.

Oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden Çağatay Ulusoy; karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor.

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