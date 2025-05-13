  • BIST 9680.36
  • Altın 4063.816
  • Dolar 38.8003
  • Euro 43.1842
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Çalıntı eşyalar İskele Polis Müdürlüğü'nde muhafaza altında

» »
İskele Long Beach Bölgesindeki operasyonda ele geçirilen çalıntı eşyaların sahipleri, teşhis için İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurabilir.
Çalıntı eşyalar İskele Polis Müdürlüğü'nde muhafaza altında

3 Mayıs 2025 tarihinde İskele Long Beach Bölgesinde gerçekleştirilen "Kod Adı - Long Beach" Operasyonu kapsamında, ev açma ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanan zanlının tasarrufunda çalıntı birçok eşya bulundu.

Polis, söz konusu eşyaları emare olarak alarak İskele Polis Müdürlüğü'nde muhafaza altına aldı.

Evlerinden eşya çalınan vatandaşların, çalıntı eşyalara dair teşhis işlemi yapmak için mesai saatleri içinde İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurmaları rica ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hayatını kaybeden Yıltan Aykan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi: 3 kişi tutuklandı01 Mayıs 2025 Perşembe 15:31
  • İskele Toplum Bahçesi Düzenlenen Etkinlikle Kuruldu28 Nisan 2025 Pazartesi 10:11
  • Yarın yarışlar nedeniyle bazı yollar kapanacak26 Nisan 2025 Cumartesi 11:35
  • İlk ana arılar üretildi25 Nisan 2025 Cuma 13:56
  • Sendikalardan Bekirpaşa Lisesi’ne Dayanışma Ziyareti22 Nisan 2025 Salı 10:25
  • Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmenlere tehdit!18 Nisan 2025 Cuma 14:30
  • İskele’de Kumarhane denetimi!16 Nisan 2025 Çarşamba 11:25
  • Gaziveren ve İskele’de elektrik kesintisi15 Nisan 2025 Salı 08:21
  • İskele'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm Aykan hayata gözlerini kapadı!14 Nisan 2025 Pazartesi 17:43
  • İş Dünyası Kıskaçta! Mülkiyet davaları ve Giriş yasakları gündemde!14 Nisan 2025 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti