Çalıntı eşyalar İskele Polis Müdürlüğü'nde muhafaza altında

3 Mayıs 2025 tarihinde İskele Long Beach Bölgesinde gerçekleştirilen "Kod Adı - Long Beach" Operasyonu kapsamında, ev açma ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanan zanlının tasarrufunda çalıntı birçok eşya bulundu.
Polis, söz konusu eşyaları emare olarak alarak İskele Polis Müdürlüğü'nde muhafaza altına aldı.
Evlerinden eşya çalınan vatandaşların, çalıntı eşyalara dair teşhis işlemi yapmak için mesai saatleri içinde İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurmaları rica ediliyor.
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