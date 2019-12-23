  • BIST 111.805
  • Altın 283,628
  • Dolar 5,9382
  • Euro 6,5831
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan etkin denetim

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede etkin bir şekilde sürdürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan etkin denetim

1 Ocak ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde 1286 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edildi ve Daire tarafından 4.732. 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi tarafından 1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında ise, ülke genelinde 533 inşaat teftiş edildi.

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne kayıt dışı işçilik ile ilgili yapılan 1314 şikayet, Daire tarafından işleme alınarak takip edildi. Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde, 1286 kayıt dışı işçi tespit edilerek 4.732. 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında; 1 Ocak 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde kayıt dışı işçiliğe yönelik yapılan denetimlerde 766 kaçak işçi tespit edildi, 635 şikayet işleme alınarak teftiş edildi ve 240 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Yılın ikinci yarısında, 1 Haziran 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında ise , Daire tarafından kayıt dışı işçiliğe yönelik ülke genelin yapılan denetimlerde 520 kaçak işçi tespit edilirken, 670 şikayet takibe alınarak Çalışma Dairesi tarafından denetlendi. İş Sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise 293 inşaat teftiş edildi.

1 Haziran- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından kayıt dışı olarak tespit edilen 520 işçiye 1.768. 000 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimler 2020 yılında da artarak devam edecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren, ” İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, ” Risk Değerlendirme Tüzüğü” ile “İş Sağlığı ile Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü” çerçevesinde, inşaatlar başta olmak üzere, tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri etkin olarak sürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anketler neden yanılıyor? Erkut Yılmabaşar yazdı23 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
  • Dikkat elektrik kesintisi var!23 Aralık 2019 Pazartesi 12:37
  • Özersay: “Başbakan ve Başbakan Yardımcısı aday oldu diye hükümet düşmez”23 Aralık 2019 Pazartesi 12:34
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi23 Aralık 2019 Pazartesi 12:28
  • DP Genel Sekreterlik ve Merkez Yönetim Kurulu seçimi yapılacak23 Aralık 2019 Pazartesi 10:37
  • Güzelyurt'ta Sol Hareket tarafından 'ikinci el kitap pazarı' etkinliği düzenlendi23 Aralık 2019 Pazartesi 10:36
  • Kanatlı sordu.. 2020 Asgari Ücreti ne oldu?23 Aralık 2019 Pazartesi 10:34
  • 13. Maaş nedir? Neden verilir?23 Aralık 2019 Pazartesi 10:30
  • 13. maaşlar bugün ödeniyor23 Aralık 2019 Pazartesi 10:28
  • KKTC Gazeteleri bugün ne yazdı?23 Aralık 2019 Pazartesi 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti