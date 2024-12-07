Çam Kes Böceği hasta etti, Kabuk Böcekleri kuruttu!

Ülkemizde Kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri

yaşanmaya başladı. Kuruyan ağaçlar kesilerek kömür Ocaklarına yakacak odun olarak nakledilmektedir.

2020 yılından sonra çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması sonucu, böcek

yoğunluğu her yıl artarak çoğalmış, zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrederek salgın, olma riski ile karşı

karşıya gelinmiştir. Çam kese Böceğinin her yıl 1'e 250 - 300 artarak çoğalması, mücadele edilmeyen 4 yıl

içerisinde böcek yoğunluğu astronomik rakamlara çıkmış, bu artışa paralel olarak böceğin yaşattığı tahribat da

artış göstererek arız olduğu çam ağaçlarında % 66'nın üzerinde artım ve büyüme kayıpları oluşmuş, ağaçlar

direncini kaybetmiş, hastalanmış güçsüz hale gelmiştir. Bu sefer sekonder zararlı böcek (Hasta ağaçlara arız

olur) olan öldürücü kabuk böcekleri hastalanmış, zayıf düşmüş çam ormanlarını istila ederek ağaçların

kurumasına neden olmuştur. Bugün ülkemizdeki çam ormanlarında yaşanan büyük felaket tam da budur. Kabuk

böceğinin arız olduğu ve kuruttuğu binlerce ağaç kesilerek yakacak odun olarak kömür ocaklarına gitmektedir.

Ormanlarımızda yaşanan bu felaketin baş sebebi, çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin

yapılmamasıdır. Büyük para ve emekle oluşturulan ormanlar tedbirsizlik ve ihmal sonucunda heba olmuş gitmiştir.

SUÇ DUYURUSU YAPIYORUZ!

Bu felaketin yaşanacağını 2020 yılından beri anlatmaya çalışan, söylem ve eylemleri ile Tarım ve Orman

Bakanlığı kapılarını aşındıran,KEMA Vakfı ve birlikte hareket ettiği çevre örgütleri ve içerisindeki uzman kişilerin

tüm uyarılarına ısrarlarına kaşın, bilimin ön gördüğü ve aynı sorunu yaşayan ileri ülkelerinde uyguladığı etkin ve

ana mücadele olan havadan biyolojik mücadeleyi uygulamamakta direnen dönemin Bakanları, Müsteşarları ve

Müdürleri görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmakla suç işlemişler, devleti ve halkımızı maddi ve manevi

zararlara uğratmışlardır. Bu konu ile ilgili Sayıştay ve Hukuk Dairesini göreve davet ediyoruz.

Orman Dairesi’nin böcek yoğunluğu ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda bu yılın geçen yıla oranla çok

daha yüksek olacağı ve enfekte olacak orman alanının 15000 Hektar büyüklüğünde bir alanı kapsayacağı

hesaplanmıştır. Bu bize önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak tehlikeyi ve bunun yaratacağı orman, çevre sağlık,

turizim ve buna benzer sektörlerde olacak zararlarla ilgili bilgi vermekte ve uyarmaktadır.

Şöyle ki ; Çam ormanı alanları kızıla boyanacak yeşil ibresini kaybeden ağaçlarda fotosentez olayı

duracak, bunun sonucunda 3-4 ay kadar bir dönem için atmosfere salınan oksijen miktarında azalmalar

görülecektir. Basit bir hesap yaparsak, bilimsel olarak 1 Hektar Çam ormanı 1 yılda 30 Ton oksijen üretmektedir.

15000 Hektar enfekte alanın oksijen salınımı 1 yılda 450,000 Ton olacaktı. Üretim 4 ay duracağına göre 1350

Ton oksijen kaybı yaşanacak demektir. Öte yandan bu yoğunluktaki böcekler evlere kadar girecek, insanlarda

allerjik, astım, lenf bezlerini şişirerek komalık durumlar yaratacak. Bu ülkeye gelecek turistler bir dönem yeşil

yerine kızıl ormanlar seyredecek.

SORUMLU KELLE’DİR

Tüm bu sorunların baş müsebbibi Bakanlığın başı olan sayın Çavuş Kelle’dir. Tehlike kapımızı çalıyor

ama sayın Bakan’ın bu konu ile ilgili hiçbir çabası yok, kömür ocaklarına yakacak odun olarak giden kurumuş

ağaçları seyretmeye devam etmektedir. Ormana karşı bu kadar duyarsız, tavır ve davranış içinde olmasını

şiddetle kınıyoruz.

ÇAĞRI YAPIYORUZ

Aynı şekilde iktidar ve muhalefet milletvekillerine çağrı yapıyoruz. Ormanların kurtulması, etkin bir

mücadele için gerekli bir bütçenin gelecek yıl için ayrılması zorunlu hale gelmiştir. Bunu sağlamak sizlerin elinde.

Sağlıklı Ormanlar için, yeşil için bunu esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz.

Saygılarımızla.

İlkay İLSEVEN

Mütevelli Heyeti Başkanı