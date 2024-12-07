Çam Kes Böceği hasta etti, Kabuk Böcekleri kuruttu!

Ülkemizde Kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri
yaşanmaya başladı. Kuruyan ağaçlar kesilerek kömür Ocaklarına yakacak odun olarak nakledilmektedir.
2020 yılından sonra çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması sonucu, böcek
yoğunluğu her yıl artarak çoğalmış, zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrederek salgın, olma riski ile karşı
karşıya gelinmiştir. Çam kese Böceğinin her yıl 1'e 250 - 300 artarak çoğalması, mücadele edilmeyen 4 yıl
içerisinde böcek yoğunluğu astronomik rakamlara çıkmış, bu artışa paralel olarak böceğin yaşattığı tahribat da
artış göstererek arız olduğu çam ağaçlarında % 66'nın üzerinde artım ve büyüme kayıpları oluşmuş, ağaçlar
direncini kaybetmiş, hastalanmış güçsüz hale gelmiştir. Bu sefer sekonder zararlı böcek (Hasta ağaçlara arız
olur) olan öldürücü kabuk böcekleri hastalanmış, zayıf düşmüş çam ormanlarını istila ederek ağaçların
kurumasına neden olmuştur. Bugün ülkemizdeki çam ormanlarında yaşanan büyük felaket tam da budur. Kabuk
böceğinin arız olduğu ve kuruttuğu binlerce ağaç kesilerek yakacak odun olarak kömür ocaklarına gitmektedir.
Ormanlarımızda yaşanan bu felaketin baş sebebi, çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin
yapılmamasıdır. Büyük para ve emekle oluşturulan ormanlar tedbirsizlik ve ihmal sonucunda heba olmuş gitmiştir.
SUÇ DUYURUSU YAPIYORUZ!
Bu felaketin yaşanacağını 2020 yılından beri anlatmaya çalışan, söylem ve eylemleri ile Tarım ve Orman
Bakanlığı kapılarını aşındıran,KEMA Vakfı ve birlikte hareket ettiği çevre örgütleri ve içerisindeki uzman kişilerin
tüm uyarılarına ısrarlarına kaşın, bilimin ön gördüğü ve aynı sorunu yaşayan ileri ülkelerinde uyguladığı etkin ve
ana mücadele olan havadan biyolojik mücadeleyi uygulamamakta direnen dönemin Bakanları, Müsteşarları ve
Müdürleri görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmakla suç işlemişler, devleti ve halkımızı maddi ve manevi
zararlara uğratmışlardır. Bu konu ile ilgili Sayıştay ve Hukuk Dairesini göreve davet ediyoruz.
Orman Dairesi’nin böcek yoğunluğu ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda bu yılın geçen yıla oranla çok
daha yüksek olacağı ve enfekte olacak orman alanının 15000 Hektar büyüklüğünde bir alanı kapsayacağı
hesaplanmıştır. Bu bize önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak tehlikeyi ve bunun yaratacağı orman, çevre sağlık,
turizim ve buna benzer sektörlerde olacak zararlarla ilgili bilgi vermekte ve uyarmaktadır.
Şöyle ki ; Çam ormanı alanları kızıla boyanacak yeşil ibresini kaybeden ağaçlarda fotosentez olayı
duracak, bunun sonucunda 3-4 ay kadar bir dönem için atmosfere salınan oksijen miktarında azalmalar
görülecektir. Basit bir hesap yaparsak, bilimsel olarak 1 Hektar Çam ormanı 1 yılda 30 Ton oksijen üretmektedir.
15000 Hektar enfekte alanın oksijen salınımı 1 yılda 450,000 Ton olacaktı. Üretim 4 ay duracağına göre 1350
Ton oksijen kaybı yaşanacak demektir. Öte yandan bu yoğunluktaki böcekler evlere kadar girecek, insanlarda
allerjik, astım, lenf bezlerini şişirerek komalık durumlar yaratacak. Bu ülkeye gelecek turistler bir dönem yeşil
yerine kızıl ormanlar seyredecek.
SORUMLU KELLE’DİR
Tüm bu sorunların baş müsebbibi Bakanlığın başı olan sayın Çavuş Kelle’dir. Tehlike kapımızı çalıyor
ama sayın Bakan’ın bu konu ile ilgili hiçbir çabası yok, kömür ocaklarına yakacak odun olarak giden kurumuş
ağaçları seyretmeye devam etmektedir. Ormana karşı bu kadar duyarsız, tavır ve davranış içinde olmasını
şiddetle kınıyoruz.
ÇAĞRI YAPIYORUZ
Aynı şekilde iktidar ve muhalefet milletvekillerine çağrı yapıyoruz. Ormanların kurtulması, etkin bir
mücadele için gerekli bir bütçenin gelecek yıl için ayrılması zorunlu hale gelmiştir. Bunu sağlamak sizlerin elinde.
Sağlıklı Ormanlar için, yeşil için bunu esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz.
Saygılarımızla.
İlkay İLSEVEN
Mütevelli Heyeti Başkanı
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