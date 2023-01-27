Camı kırıp 90 bin TL değerinde telefon çaldılar!

Polisin açıklaması şöyle:
26.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren telefon satış yapan bir mağazanın camı kırılarak içeriye girilmiş ve mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 90.000 TL değerindeki 7 adet cep telefonu ile kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit para çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.B., M.S. ve B.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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