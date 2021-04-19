Cape Town'daki yangın kontrolden çıktı: 4 bin öğrenci tahliye edildi

Güney Afrika'da dün Tafelberg Dağı eteklerinde başlayan yangın, Cape Town Üniversitesi'ne sıçradı. Uzmanlar, yangının 'kontrolden çıktığını' belirtirken, en az 4 bin öğrencinin tahliye edildiği ve kampüs içindeki tarihi kütüphanenin zarar gördüğü aktarıldı. Güney Afrika'nın 'çalışır durumdaki en eski yel değirmeni' olarak bilinen ve 1796 yılında inşa edilen Monster's Mill isimli yel değirmeninin de yandığı duyuruldu.

DEĞERLİ KOLEKSİYONLAR YANDI'

Önemli arşivlere ve kitap koleksiyonlarına ev sahipliği yapan kütüphanede, bazı değerli kitapların yandığını ancak hızla müdahale edildiğini söyleyen Cape Town Belediye Başkanı Dan Plato, "Bu edebi hazinelerin kaybolması trajik ancak bazıları kurtarıldı" dedi. Jagger Kütüphanesi'nin müdürü Ujala Satgoor ise, "Tarihi kütüphanenin yanmasını dehşetle ve çaresizlikle izledik. Değerli koleksiyonlarımızın bir kısmı kayboldu" ifadelerini kullandı

EN AZ 200 İTFAİYE GÖREVLİSİ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 200 itfaiye görevlisinin bölgeye konuşlandırıldığı, yangının söndürülmesi için dört helikopterin kullanıldığı aktarıldı. Afet risk yönetimi merkezinden Charlotte Powell isimli yetkili, kent sakinlerine uyarıda bulunarak pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini söyledi.