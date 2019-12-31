CAS’a ait araçlar açık artırma ile satılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tasfiye halindeki Cyprus Airport Services (CAS)’a ait Ercan’da kullanılan apron araç ve gereçlerin satışının toptan açık artırma usulü ile 7 Ocak Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayitlik Dairesi’nce yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, 3 Ocak Cuma günü 09.30-11.30 saatleri arasında araçların isteyenler tarafından görülebileceği belirtildi.
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