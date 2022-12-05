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Çavuşoğlu: KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması bir başlangıç

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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatıyla (TDT) birliğini güçlendiren Türk dünyasının yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu: KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması bir başlangıç

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçen ay düzenlenen Semerkant Zirvesi'nde TDT'ye gözlemci üye haline geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bu (KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması) bir başlangıç, adım adım, gerisi de inşallah gelecek inşallah. Zaten endişelerinin, paniğe kapılmalarının sebebi de gelecek olan. Sonuçta Türk dünyası ile işbirliğimizi, dayanışmamızı artırmamız gerekiyor. KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasıyla Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e erişimi güçlendi" dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerden biri olduğunu ve küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri haline geldiğini söyledi.

Bugün dünyada çok ciddi sorunlar, krizlerin ve savaşların olduğunu belirten Çavuşoğlu, savaşların ve çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin yakın coğrafyasında olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, bugünün dünyasında sadece fikirler, ekonomik faaliyetlerin değil tehditlerin de küresel hale geldiğini, çatışmalar, enerji ve gıda krizi, terörizm, iklim değişikliği, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve düzensiz göçün karşı karşıya kalınan sınamalar olduğunu dile getirdi.

"Türkiye geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor"

Artan uluslararası rekabetin bütün insanlığı tehdit eden sorunlarda dahi ortak çözümler bulmayı zorlaştırdığına, Birleşmiş Miller, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların küresel sorunların çözümünde yetersiz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tür zor dönemlerde, inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek, girişimci güçlere ihtiyaç var. Bugün gururla söylemek isterim, Türkiye bu güçlerin başında geliyor. Ama bu güçlerin, aynı zamanda vicdani olması, değerler politikası izlemesi gerekiyor, ilkesi olması gerekiyor, prensiplere sahip olması gerekiyor. İşte bu nedenle, bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu güçlerden biri Türkiye'dir. Çünkü medeniyetimizde, 'insan insanın kurdu değil, umududur' anlayışı var. Türkiye, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor. Küresel sorunların hangisine baksanız; hepsinde Türkiye'nin çözümün bir parçası olduğunu görürsünüz."

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