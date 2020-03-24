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Caz efsanesi Koronavirüsten öldü

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Caz müziğin usta ismi Manu Dibango Fransa’da koronavirüsten yaşamını yitirdi…
Caz efsanesi Koronavirüsten öldü

Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.

Kamerun doğumlu müzisyen 1972'deki "Soul Makossa" parçasıyla dünyaya adını duyurmuştu. Dibango, Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden dünyaca ünlü ilk sanatçılardan biri oldu.

Dibango'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada sanatçının cenaze töreninin sıkı önlemler altında düzenleneceği, anma töreninin ise "mümkün olan en kısa zamanda" yapılacağı belirtildi.

 

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