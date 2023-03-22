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Çekici insanlar daha mı fazla para kazanıyor?

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Birçok araştırma hayatın çekici kişiler için daha kolay ve daha kazançlı olduğunu gösteriyor.
Çekici insanlar daha mı fazla para kazanıyor?

Güney Afrika'nın Cape Town kentinden manken Marike, kendisine sık sık içki, yemek ve etkinlik bileti ısmarlandığını söylüyor ve bunun dış görünüşünden kaynaklandığını düşünüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre BBC Business Daily radyo programına konuşan model “Bazıları bunun haksızlık olduğunu düşünebilir. Ama nasıl göründüğünüze baktığınızda bundan gurur duyuyorsanız, bunu korumak için çok çalışıyorsanız, bir sürü ücretsiz deneyim ve yan gelir elde edebiliyorsunuz… Bence bundan istifade edip keyfini çıkarmak gerekir” diyor.

Güzelliğe dayalı önyargılar sadece Hollywood, reklam dünyası ve sosyal medyayla kısıtlı değil. Her geçen gün daha fazla araştırma hayatın çekici kişiler için daha kolay ve daha kazançlı olduğunu gösteriyor.

Peki çekici insanlar diğerlerine kıyasla ne kadar daha fazla kazanıyor?

Dünyanın dört bir yanında insanlar bu konudaki deneyimlerini sosyal medyada aktarıyor. “Güzel insanlar” sadece dış görünüşleri yüzünden kendilerine ikram edilen şeyleri anlatırken içlerinden bir kadın, yeterli donanıma sahip olmadan yaptığı bir iş başvurusuna sadece şirket müdürünün onu çekici bulması nedeniyle çağrıldığını düşündüğünü paylaşıyor.

INSTAGRAM ETKİSİ

Sosyal medya kadın-erkek pek çok kişiye, evlerini bile terk etmeye gerek olmadan sadece dış görünüşleri sayesinde geçinme imkanı sağlıyor. Marike “Güzellerin sahip olduğu ayrıcalıklar arttı. Bunda en büyük pay Instagram'ın” diyor.

“Bir marka size çok sayıda ücretsiz ürün gönderebilir ve tek yapmanız gereken şey Instagram'daki takipçilerinize bu ürünleri tanıtmak” diyor ve ekliyor:

“Restoranların açılışları gibi çok sayıda etkinliğe davet ediliyorum. Tek yapmam gereken şey oraya gitmek ve eğlenmek. Bu durum restoranın işletmecisinin de işine yarıyor çünkü çekilen fotoğraflarla, mekanında çok sayıda güzel kadının eğlendiğini herkese göstermiş oluyor.”

Texas Üniversitesi'nden çalışma ekonomisi profesörü Daniel Hamermesh, güzel kişilerin daha fazla maaş aldığına dikkat çekiyor.

‘DAHA İYİ İŞ TEKLİFLERİ, DAHA ÇOK MAAŞ’

Texas Üniversitesi'nden çalışma ekonomisi profesörü Daniel Hamermesh, çekici insanlara daha fazla ayrıcalık tanınması üzerine yıllardır çalışma yürütüyor. Hamermesh güzel kişilerin daha fazla maaş aldığını, daha kolay kredi çektiğini, daha iyi iş teklifleri ve yan faydalar aldığını söylüyor:

“Daha iyi göründüğünü düşündüğümüz kişiler daha iyi işler yapıyor ve karşılığında daha fazla şey alıyor: Dış görünüşe verilen değerle anılmayan üniversite öğretmenliğinde bile bu geçerli. Ekonomi alanında dahi, daha iyi görünen ekonomistlerin daha fazla para kazandığını görüyoruz.”

ABD'de çekici bir işçinin hayatı boyunca ortalama görünüşlü bir işçiden 230 bin dolar daha fazla kazanacağını hesaplayan Hamermesh, cinsiyete dayalı maaş farkının çekici insanlarda da geçerli olduğunu, çekici erkeklerin çekici kadınlardan daha fazla kazandığını söylüyor.

Erkekler arasında görünüme dayalı kazanç farkı yüzde 10 olurken kadınlar arasında bu fark yüzde 5 civarında.

İŞ HAYATINDA KİLOLULARA ÖNYARGI

Konu dış görünüş ve kiloya gelince, yazar Emily Lauren Dick kilo ayrımcılığının yaygın olduğunu düşünüyor.

Pek çok ülkede yasalar ırk, cinsiyet, etnik köken, engellilik durumu ve yaş temelli ayrımcılığı yasaklasa da Emily çekici görülen ve görülmeyen kişilere dair ayrımcılık konusunda hiçbir düzenleme olmadığını, şirketlere bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini söylüyor.

“Kilolu bedenlerden korkmak ve nefret etmek anlamına gelen şişman fobisi ırkçılıktır” diyen yazar, “Kilolu kişiler zayıf iş arkadaşlarına kıyasla daha düşük maaş alıyor ve bunun arkasında da bu kişilerin değerlerine yönelik algılar var” ifadelerini kullanıyor.

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