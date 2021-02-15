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Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı

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"Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım"
Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, kendisine atfedilen sözlerle 'Koronavirüs'ten nasıl para kazanılacağına' ilişkin sahte bir içerik oluşturulduğunu söyleyerek kamuoyunu dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak 'sahte içerik' uyarısı yaptı. Bir TV programında konuk olduğu ana ilişkin fotoğrafının üzerinde, "Flaş Haber: Cem Yılmaz, koronavirüsten nasıl kâr elde edilebileceğini açıklıyor" ifadelerinin yazdığı bir görseli paylaşan Yılmaz, "Bu sahtedir" dedi.

Görselin "Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlandığını" kaydeden Yılmaz, söz konusu dolandırıcılık girişimine karşı kamuoyunu şu ifadelerle uyardı:

"Selamlar, iki haftadır özellikle Facebook ve diğer medyalarda, Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlanmış bu sahte haber ile dolandırıcılık girişimi varmış. Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım. BU SAHTEDİR. Tıpkı bir çok şey gibi. Uyanık olmanızı öneririm."

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