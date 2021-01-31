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Cemil Çiçek, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi
Cemil Çiçek, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi.

HDP'ye yönelik "kapatma davası" tartışmalarıyla ilgili konuşan Çiçek, "Parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz biz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ KARARI: AİHM'E UYULMALI

Çiçek, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği derhal tahliye edilmeli kararı ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "yeniden yargılanmalı" kararlarına uyulmaması hakkında ise "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" dedi. 

FİDAN'IN AYM ÜYELİĞİ: KEŞKE OLMASAYDI

Çemil Çiçek, kritik davaların savcısı İrfan Fidan'ın kısa süre içinde Yargıtay üyeliği ardından da AYM üyeliğine getirilmesiyle ilgili de "Çok derli toplu bir makale yayınlandı bu konuyla alakalı. O makaleyi okuyup oradan bu olaya bakmak var, bir de tümüyle eleştiren taraftan bu olaya bakmak var. Orada, "Cumhurbaşkanı'nın yaptığının Anayasa'ya aykırılığı yoktur, aday olmasının da aykırılığı yoktur" diyor. Keşke sayın Fidan bu dönem aday olmasaydı. Belki bu tartışmayı yapmazdık" değerlendirmesinde bulundu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: HADİ HAYIRLISI

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Cemil Çiçek'in AİHM mesajıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Karaman, Çiçek'in ilgili sözlerinin yer aldığı haberi paylaşıp "Makul bir ses mi duyduk? Hadi hayırlısı" diye yazdı.

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