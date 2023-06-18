Cenazede dirilen kadın günler sonra yaşamını yitirdi

Geçen hafta kaldırıldığı hastanede 3 saat sonra yaşamını yitirdiği açıklanan fakat cenazesinde tabutun içine vurarak hayatta olduğunu göstererek, gömülmekten son anda kurtulan kadından acı haber geldi.

Cenazesinde “dirilen” 76 yaşındaki Bella Montoya, tabuttan çıkarıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Fakat bugün Montoya’nın yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Ekvador Sağlık Bakanlığı, Montoya’nın iskemik inme geçirdiğini ve bu yüzden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Montoya’nın oğlu Gilberto Barbera Montoya ise yetkililerden olayla ilgili bir bilgi alamadığını söylerken, yasal süreç başlatacağını duyurdu. Yoğun bakımda yaşamını yitiren Montoya’nın naaşının “canlandığı” cenaze evine getirildiği belirtildi. Defin töreninin de mezarlıkta yapılacağı duyuruldu.

CENAZEDE NE OLMUŞTU?

Cuma günü aniden hastalanan Montoya’nın kaldırıldığı hastanede 3 saat sonra öldüğü bildirildi. Oğlu Gilbert Balberán, doktorların annesinin kalp krizi sonucu kurtarılamadığını söylediğini aktardı.

Kadının cenazesine katılanlar ise büyük şok yaşadı. Cenaze evine götürülerek bir tabuta yerleştirilen kadının hayatta olduğu fark edildi. Kadının tabutun içinde nefes almaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı.

Montoya, cenazesinde tabuta vurarak hayatta kaldığını duyurmuştu.

4 saat tabutta kalan kadının yaşadığını fark eden oğlu ve yakınları hemen yetkililere haber verdi. Oğlu, “Annem sol elini hareket ettirmeye başladı, gözlerini ve ağzını açtı.