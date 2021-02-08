‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyen İnce, parti üyeliğinden istifa etti

Kuracakları partinin hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Muharrem İnce, CHP’nin artık bir tabeladan ibaret olduğunu, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştığını savundu. İnce, e-devlet üzerinden parti üyeliğinden istifa etti.

Ankara’daki ofisinin önünde açıklama yapan İnce, “Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır… Bugün CHP’den istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim” dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da dediğini yaparak CHP üyeliğinden istifa etti.

‘Sorosçuları, FETÖ’cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum’

4 Eylül 2020’de, Sivas’ta, Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan İnce, partiden ayrılma gerekçelerini şöyle anlattı: “Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Mustafa Kemal’ deyip, ‘Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle’ yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. (…)

Sahte CHP’li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ’cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye malesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya’da’ diyenlerden ayrılıyorum.”

Hedef 50+1

“CHP artık bir tabeladan ibaret” diyen İnce, hedeflerinin 50+1 olduğunu, tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacaklarını söyledi.

2018’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan İnce, parti yönetimini şu sözlerle eleştirdi: “Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP, Atatürk’ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır.”

‘İstifa eden üç milletvekili bize katıldı’

CHP’den istifa eden üç milletvekilinin -Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel- Memleket Hareketi’ne katıldığını söyleyen İnce, “Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız” ifadelerini kullandı.