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CHP: Berat Albayrak ve Murat Uysal yargılansın

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Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eritilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP, döviz rezervlerinin erimesinden sorumlu tuttuğu Berat Albayrak ve Murat Uysal'ın yargılanmasını istedi.
CHP: Berat Albayrak ve Murat Uysal yargılansın

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Merkez Bankası'nın geçen yıl içinde yaklaşık 128 milyar dolarlık döviz rezervinin satış yoluyla eritilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Bütçe açığının son 10 yılda görülmedik bir seviyeye ulaştığını belirten Bekaroğlu, görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın buradaki rolünün de araştırılmasını istedi.

Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinin tarihinde ilk kez eksiye düşürülmesi nedeniyle eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yargılanması gerektiğini savunan Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, "Liberal bir kambiyo rejiminin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası döviz rezervlerini neden satmaya zorlanmıştır? Söz konusu döviz satış işlemleri döviz satış ihaleleri yöntemiyle mi yapılmıştır?" diye sordu.

Fuat Oktay'a yöneltilen sorular

Bekaroğlu, Fuat Oktay'a yönelttiği önergede "Türkiye ekonomisi Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Merkez Bankası rezervleri devasa bir negatif/açık pozisyona getirildi. Hazine döviz ve altın borçlandırılarak en pahalı TL borçlanmasından bile yüksek bir maliyetle borç yükü altına sokuldu. Bütçe açığı son 10 yılda görülmedik bir seviyeye ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Bekaroğlu, önergesinde "döviz rezervlerinin eksiye düşürülmesine neden olan satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı verip vermediğini" sordu.

Önergede ayrıca satışta rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankası'nın diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla amacıyla soruşturma talimatı olup olmadığı sorusu da yöneltildi.

Albayrak'ın istifası

Berat Albayrak bakanlık görevinden geçen Kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, görevinden Merkez Bankası Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değiştirilmesinin ardından istifa etmişti. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği ve Albayrak'ın istifası Türk Lirası’ndaki değer kaybının arttığı dönemde gerçekleşmişti.

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