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CHP Hatay Milletvekili Şahin: Henüz bir tek AFAD yetkilisi gelmedi, enkazdan vatandaşların sesleri geliyor

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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremin ardından geçen saatlere rağmen "herhangi bir AFAD yetkilisinin bulunduğu bölgeye gelmediğini" söyledi.
CHP Hatay Milletvekili Şahin: Henüz bir tek AFAD yetkilisi gelmedi, enkazdan vatandaşların sesleri geliyor

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremin ardından geçen saatlere rağmen "herhangi bir AFAD yetkilisinin bulunduğu bölgeye gelmediğini" söyledi. Bölgede bilinçsiz enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını aktaran Şahin, Halk TV yayınında yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli sabah saat 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem Hatay'da bazı binaların yıkılmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu belirtildi.

"Henüz bir tek AFAD yetkilisi gelmedi"

CHP Milletvekili Suzan Şahin, Hatay'daki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle başımız sağ olsun. allah daha fazla can kaybı vermesin. Hatay'da çok kötü bir durumdayız. Henüz AFAD'la ilgili tek bir kişi gelmedi. Neredeyse 7 saat geçti. Hiçbir devlet yetkilisi yok. AFAD yok, ilgili bakanlar yok. Can çekişiyor vatandaşlar binaların içerisinde, sesleri geliyor. Herkes sinir harbi içerisinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

Ekipmanlar tutuluyor, binaların delinmesi bilinçsizce yapılıyor. Buraya AFAD yetkilileri lütfen gelsin. Bu kadar saat sonra insanların yaşam olasılıkları azalıyor. SSK hastanemiz göçtü, apartmanlar, siteler göçtü. Ama henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi."

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