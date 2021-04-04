CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu.

Emekli 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."