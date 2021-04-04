  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi

»
CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu.

Emekli 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekli amiraller bildirisiyle ilgili Kalın'dan açıklama: Haddinizi bilin04 Nisan 2021 Pazar 14:00
  • Oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu04 Nisan 2021 Pazar 13:59
  • Bahçeli: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmeli, emeklilik hakları kaldırılmalı04 Nisan 2021 Pazar 12:08
  • 103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı04 Nisan 2021 Pazar 11:42
  • Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 23:45
  • Sözcü yazarı Muratoğlu: Ziraat Bankası logosuna başak yerine ampul koysun!03 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!03 Nisan 2021 Cumartesi 22:30
  • Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 21:15
  • Babacan: Açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp göstereceğiz03 Nisan 2021 Cumartesi 20:50
  • PTT, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda birinci oldu03 Nisan 2021 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti