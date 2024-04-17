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CHP Lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
CHP Lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı yakalayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istediğini söylemişti.

Erdoğan kapımız açık demişti

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yüz yüze görüşecekler

Özel, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.

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