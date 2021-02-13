CHP’den Erdoğan’a destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’le ilgili politikalarına Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nden destek…

Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Amerika Birleşik Devletleri’de 54 senatörün Başkan Joe Biden’e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektubu eleştirdi.

Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Altay, Türkiye’nin hiçbir ülkeden tehdit almasını, hakarete uğramasını, aşağılanmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmediklerini belirtti.

Altay, ABD, Rusya, Fransa, Almanya hiç fark etmeyeceğini, hiçbir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ayar verecek, hakaret edecek, küçümseyecek bir iş ve işlemin içinde olamayacağını kaydetti.

Engin Altay ‘Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye demek istiyor ki Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım. Erdoğan’a sesleniyorum: Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. ABD, bunlar yoluyla Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmamızı isterse dimdik duracaksın. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaretine fırsat verme, verdirmeyelim. Stratejik akılla diplomasini götür. Hak ve menfaatlerimizden taviz verirsen iki elimiz yakanda, taviz vermezsen ulusal meselelerde her türlü destek var” diye konuştu.