CHP'li Murat Bakan'dan Garê tepkisi: Neden hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin

PKK'nin elinde bulunanların durumuyla ilgili 2016 yılından beri altı soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan iktidara tepki gösterdi.

Bakan, en son gün önce bir soru önergesi verdiğini de belirterek, "Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Garê'de istihbaratçı, polis ve askerlerden oluşan 13 kişinin ölümüyle ilgili iktidara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP'li Bakan, PKK'nin elinde bulunanların durumuna ilişkin 2016 yılından beri TBMM çatısı altında mücadele yürüttüğünü anlattı. Altı soru önergesi verdiğini, bunlardan birini dört gün önce sunduğunu belirten Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte de bir basın toplantısı düzenlediğini de hatırlattı. Bakan şu ifadeleri kullandı:

YANIT VERİLMEYEN SORU ÖNERGELERİ

"Aralık 2016... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Temmuz 2017... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Eylül 2017... Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordum: Kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Ailelerin yardım çağrılarına neden sessizsiniz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2017... Kaçırılan asker ve polislerimizin aileleri TBMM'ye geldi. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile birlikte basın toplantısı yaptık. Ailelerin sesini hep birlikte yükselttik. Görmediler, duymadılar...

Şubat 2018... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir kez daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2018... Bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordum: Aradan bunca ay geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polislerin aileleriyle kavuşamamasının sebebi nedir? Sonunda biri yanıt verdi!

Hulusi Akar, Haziran 2019'da verdiği yanıtta: 'Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir' dedi.

Ve daha bu hafta başında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiğim yazılı soru önergesinde sordum: Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır?"

'YILLARDIR BAĞIRIYORUZ, NEREDEYDİNİZ'

Bugün ise acı haberin alındığını ifade eden CHP'li Bakan, şöyle devam etti:

"Bugün... Terör örgütü PKK, yıllardır alıkoyduğu asker ve polislerimizi Irak'ın kuzeyindeki #Gara'da, bir mağarada, öldürdü! Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?!

Bu çocukların ailelerinin hepsini tanıyorum. Sağ salim yurtlarına, evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar diye yıllardır mücadele ediyorum. Semih Özbey'in babasıyla defalarca görüştük... Böyle sonuçlanmamalıydı. İçim yanıyor, yüreğim kan ağlıyor." (ANKA)