  • BIST 1.538
  • Altın 413,004
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

CHP'li Murat Bakan'dan Garê tepkisi: Neden hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin

»
PKK'nin elinde bulunanların durumuyla ilgili 2016 yılından beri altı soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan iktidara tepki gösterdi.
CHP'li Murat Bakan'dan Garê tepkisi: Neden hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin

Bakan, en son gün önce bir soru önergesi verdiğini de belirterek, "Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Garê'de istihbaratçı, polis ve askerlerden oluşan 13 kişinin ölümüyle ilgili iktidara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP'li Bakan, PKK'nin elinde bulunanların durumuna ilişkin 2016 yılından beri TBMM çatısı altında mücadele yürüttüğünü anlattı. Altı soru önergesi verdiğini, bunlardan birini dört gün önce sunduğunu belirten Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte de bir basın toplantısı düzenlediğini de hatırlattı. Bakan şu ifadeleri kullandı:

YANIT VERİLMEYEN SORU ÖNERGELERİ

"Aralık 2016... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Temmuz 2017... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Eylül 2017... Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordum: Kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Ailelerin yardım çağrılarına neden sessizsiniz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2017... Kaçırılan asker ve polislerimizin aileleri TBMM'ye geldi. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile birlikte basın toplantısı yaptık. Ailelerin sesini hep birlikte yükselttik. Görmediler, duymadılar...

Şubat 2018... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir kez daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2018... Bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordum: Aradan bunca ay geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polislerin aileleriyle kavuşamamasının sebebi nedir? Sonunda biri yanıt verdi!

Hulusi Akar, Haziran 2019'da verdiği yanıtta: 'Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir' dedi.

Ve daha bu hafta başında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiğim yazılı soru önergesinde sordum: Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır?"

'YILLARDIR BAĞIRIYORUZ, NEREDEYDİNİZ'

Bugün ise acı haberin alındığını ifade eden CHP'li Bakan, şöyle devam etti:

"Bugün... Terör örgütü PKK, yıllardır alıkoyduğu asker ve polislerimizi Irak'ın kuzeyindeki #Gara'da, bir mağarada, öldürdü! Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?!

Bu çocukların ailelerinin hepsini tanıyorum. Sağ salim yurtlarına, evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar diye yıllardır mücadele ediyorum. Semih Özbey'in babasıyla defalarca görüştük... Böyle sonuçlanmamalıydı. İçim yanıyor, yüreğim kan ağlıyor." (ANKA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarmadan kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim13 Şubat 2021 Cumartesi 15:12
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 2023, Ay misyonu için agresif bir tarih13 Şubat 2021 Cumartesi 12:49
  • 'Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri' iddia edilen genç anne-baba, Batman'da yan yana defnedildi13 Şubat 2021 Cumartesi 09:19
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız12 Şubat 2021 Cuma 21:21
  • Türkiye'de 7 bin 763 vaka, 97 ölüm...12 Şubat 2021 Cuma 20:49
  • TTB’den ‘corona’ raporu: Bu hızla 60 milyonluk kesim ancak iki yılda aşılanır12 Şubat 2021 Cuma 19:15
  • ‘Sırasını bekleyen’ Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu12 Şubat 2021 Cuma 19:03
  • Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi12 Şubat 2021 Cuma 19:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz12 Şubat 2021 Cuma 17:30
  • Bakan Koca: Şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde12 Şubat 2021 Cuma 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti