CHP’li Tabel: Almanya’dan dönmeyen 43 kişiye benzer bin kişi olduğunu öğrendik; hepsinde proje ismi aynı

Malatya, Yeşilyurt Belediyesi’nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediğini ortaya çıkartan CHP Grup Başkanvekili Günnur Tabel “Belediye Başkanı ile dernek bir protokol yapıyor. Bizim bu protokolden haberimiz yok. Türkiye çapında bin kişiye yakın giden olduğunu haberlerden öğrendik. Hepsinde proje ismi aynı” dedi.

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için gönderdiği 45 kişiden 43’ünün dönmemesini Yeşilyurt Belediyesi'nin CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Faaliyet raporu için gezinin içeriğini sorduklarını söyleyen Tabel, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile olan protokolün bilgileri dahilinde olmadan gerçekleştiğini açıkladı:

“Nisan ayı faaliyet raporlarının görüşüleceği aydır. Biz Şubat’ta bir karar almıştık: İki tane Belediye başkan yardımcımızın kişisel gelişim dünyasıyla beraber Almanya’ya ‘Çevreye Bilinçli Gençler’ adlı bir projeye gidecek. Bize hiçbir masraf yüklenmeyeceği, iki başkan yardımcımızın gideceği, teknik gezi olacağı, öğrenip gelecekleri söylendi. Ondan sonra belediye başkanı ile dernek bir protokol yapıyor. Bizim bu protokolden haberimiz yok. Valiliğe başvurarak hizmet pasaportu alıyorlar ve Eylül’ün 15’inde iki başkan yardımcımızla beraber gidiyorlar ve geri dönmüyorlar."

"Başkanımız hiçbir şekilde cevap vermedi"

Tabel, soruları karşısında cevap alamadıklarını belirtirken, “Biz de bu faaliyet raporları görüşüleceği için ‘Bunlar gittiler mi? Ne oldu’ bir soralım dedik. Bir de 45’i gitmiş. 43’ünün dönmediği söyleniyor. Bu protokol nedir? Bizim bu dernekle bağlantımız nedir? Ama Başkanımız hiçbir şekilde kendileri cevap vermedi. ‘Bakın bu çok önemli, bu kararımızla hizmet pasaportu alındı. Bunu bilmemiz lazım’ diye tekrarladım. ‘Elimizde bir belge varsa size yazılı olarak veririz’ dedi” ifadesini kullandı.

"Komisyon üyelikleri dörde düşürülerek muhalefet alınmadı"

Sorularının cevapsız kalması üzerine faaliyet raporunu reddettiklerini belirten Tabel, olayın ertesinde üye sayısı düşürülerek muhalefetin komisyonların dışında tutulduğunu söyledi:

Olay buradan çıktı. Sormamızdan kaynaklandı ve sorduğumuz için de faaliyet raporunu reddettik. Böyle bir belediyenin faaliyet raporunu nasıl kabul edelim? Bazı başka eleştirilerimiz de vardı. Komisyon seçimlerimiz vardı. Yeşilyurt, Malatya’nın en büyük ilçelerinden biridir. Komisyon üyelerimiz beş kişilikti. Bunları dörde düşürerek muhalefeti almadı. Orada da demek ki bizim sorduğumuz sorular yerini buldu sen bizden korktuğun için almıyorsun dedim.”

"Çok güzel bir şebekeymiş, hiç böyle şeyler beklemiyorduk"

Tabel, benzer olayların varlığı konusunda “Malatya’da başka ilçeyle gidip gitmediklerini bilmiyorum oraların meclis üyesi olmadığım için ama Türkiye çapında bin kişiye yakın giden olduğunu basına yansıdıktan sonra haberlerden öğrendik. Hepsinde proje ismi aynı, yalnız şirketlerin isimleri basından takip ettiğim kadarıyla uydurma. Çok güzel bir şebekeymiş. Hiç böyle şeyler beklemiyorduk” dedi.