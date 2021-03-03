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CHP’li vekil: Hedef Anayasa’nın ilk dört maddesi, laikliği çıkarmaya çalışıyorlar

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CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yeni anayasa tartışmalarında hedefin, ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi’ olduğunu söyledi.
CHP’li vekil: Hedef Anayasa’nın ilk dört maddesi, laikliği çıkarmaya çalışıyorlar

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Zeybek, Türkiye’de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu anayasanın demokrasiyi, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini ve kuvvetler ayrılığını güçlendirecek düzenlemeleri içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin düşündüğü anayasa değişikliğinin, bunları içermediğini savunan Zeybek, bu yönde ortaya atılan tartışmanın ise gündem değiştirmek için yapıldığını ifade etti.

Kuvvetler ayrılığını ve laiklik ilkesinin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Zeybek, bağımsız yargının da hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

‘Amaç teokratik cumhuriyet’

Türkiye’nin, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamaya ve bağımsız bir yargıya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zeybek şöyle devam etti:

“Bugün bunların yerine laiklik tartışılıyorsa amaç, demokratik bir Türkiye değil, din esaslarına dayalı teokratik bir cumhuriyettir. Hatta cumhuriyet de değil bir din devletidir. Burada hedef, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesidir. Böylece demokrasinin vazgeçilmezi olan laiklik ilkesini Anayasa’dan çıkarmaya çalışıyorlar. Kuvvetler ayrılığını sağlamadan bu ülkede ne demokrasiyi geliştirebilirsiniz ne yargının bağımsızlığını sağlayabilirsiniz ne de insan haklarının gereğini yapabilirsiniz.”

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