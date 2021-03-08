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Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı; ailesinden para alarak uzakta yaşıyormuş

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Annesi Gülseren Bozkurt'un (57), Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25), Oxford'da öğrenim görmediği ortaya çıktı.
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı; ailesinden para alarak uzakta yaşıyormuş

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57), Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25), Oxford'da öğrenim görmediği ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kadının ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, tezgâhının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Anne ve kızının sözleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kadın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi. (DHA)

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