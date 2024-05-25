  • BIST 10676.65
  • Altın 2418.603
  • Dolar 32.1985
  • Euro 34.8747
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Çiftçiler Birliği, hayvancıların eylemine tam destek kararı aldı

» »
Çiftçiler Birliği, hayvan üreticilerinin eylemine ve pazartesi günü yapılacak eyleme desteğini açıkladı.
Çiftçiler Birliği, hayvancıların eylemine tam destek kararı aldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hayvan üreticilerinin eylemine ve 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak grev ve eyleme destek kararı aldığını açıkladı.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısında hayvan üreticisi paydaşların devam eden eylemlerine ve pazartesi yapılacak eylem ve greve tam destek kararı alındı.

Açıklamada, karar, üreticilere duyurularak tüm üreticiler pazartesi eyleme davet edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmaz: KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:57
  • Üstel: 2025 yılında narenciyede yaşadığımız sorunları yaşamayacağız25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:56
  • Meriç ve Türkmenköy’de yangın25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:24
  • CHP, KKTC’de temsilcilik açıyor25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:11
  • Holguin, Guterres’e rapor değil bilgi notu sunacak25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:09
  • Pazartesi günü Ercan'da grev yapılacak25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:08
  • Şişede durduğu gibi durmadı... İçip, içip rahatsızlık verdiler: 3 tutuklu25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:06
  • İş yerinde kavga... Bir kişinin burnu kırıldı!25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:04
  • Sattığı evlerin parasını teslim etmedi, tutuklandı!25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:02
  • Asayiş ve trafik denetimleri: 7 tutuklu, 517 yasal işlem25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti