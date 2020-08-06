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Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı

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Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı
Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı

Adana'da, çiğ köfte siparişini geç getirdiği iddiasıyla işletmenin aracına pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre E.K, Levent Mahallesi'ndeki iş yerinden sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibi ile tartıştı.

Daha sonra motosikletli kurye, E.K'nin adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Burada da kurye ile tartışan E.K, tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, 01 AEA 424 plakalı hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. ikamete çıkıp terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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