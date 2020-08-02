Çığlık 5 geliyor: Yeni korku filmine dair şu ana kadar açıklanan tüm detaylar

Çığlık (Scream) hayranları, 5. filmin geleceğini öğrenmekten fazlasıyla mutlu.

Haberi, ilk oyuncu kadrosunda yer alan ve yeni filmde gazeteci Gale Weathers rolünü yeniden canlandıracak Courteney Cox, Instagram hesabından duyurdu.

David Arquette de Şerif Dwight “Dewey” Riley olarak geri dönecek. Arquette'in karakteri Weathers ile evli.

Daha da heyecan verici olanı, bugüne kadar her Çığlık filminde Sidney Prescott'u canlandıran Neve Campbell, başrol için görüşme halinde.

Hayranlar, korku serisinin geri döneceğini öğrenmekten heyecan duysa da (bir hayran "2021 iyi bir yıl olacak" diye yazdı), birçoğu Campbell olmadan filmin eskisi gibi olmayacağına dair hemfikir.

Sosyal medyada bir kişi, “Hadi Neve” dedi ve "İmzala şu sözleşmeyi" diye ekledi.

Bu, 4 filmin de yönetmenliğini yapan Wes Craven'ın ölümünden bu yana ilk Çığlık filmi olacak. Craven, 2015'te beyin tümöründen ölmüştü.

5. Çığlık filmini, sonradan başarılı olan 2019 yapımı Saklambaç'ın (Ready or Not) yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok filmin yapımı ertelenmesine rağmen, Çığlık 5'in set aşamasının bu yıl North Carolina'da başlaması planlanıyor.

Yapım planlandığı gibi devam ederse Çığlık 5, 2021 gibi erken bir tarihte vizyona girecek.