Çin imparatoruna ait iki milyonluk dolarlık saat açık artırmayla satışa sunulacak

Çin'deki Qing hanedanlığının son imparatoruna ait olan Patek Philippe marka saat, bu yılın sonlarında gerçekleşecek bir müzayedede satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Çin’deki Qing hanedanlığının son imparatoru Aisin-Gioro Puyi’ye ait olan ve Sibirya’da Sovyetler Birliği’nin tutsağı iken beş yıl boyunca kullandığı Patek Philippe saat, bu yılın sonlarında Phillips Watches tarafından düzenlenen müzayedeyle yeni sahibine kavuşacak.

Aisin-Gioro Puyi, saati ve diğer hazineleri, Sovyetler tarafından Sibirya’da tutsak olduğu sırada yol arkadaşı olan Rusça tercümanına bırakmıştı.

Patek Philippe tarafından 1937’de tamamlanan saati, Puyi’nin ne zaman ve nasıl elde ettiği bilinmiyor. Puyi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Mançurya’dan kaçmaya çalışırken Sovyetler onu esir aldı ve beş yıl boyunca esaret altında tuttu.

Reference 96 Quantieme Lune olarak bilinen model, Ay evresi ve üçlü tarih takvimine sahip. Patek Philippe, Cenevre müzesinde sergilemek üzere 2002 Sotheby’s müzayedesinde saati yaklaşık 2 milyon dolara satın aldı.

O zamanlar şaşırtıcı olan bu fiyat için, uzmanlar, “Koleksiyoncu pazarı 20 yılda o kadar ilerledi ki, bugün bir Reference 96’nın ne kadar değerli olduğunu söylemek daha da zor” diyor.

Puyi, Sovyet tutsağı olarak geçirdiği beş yıl boyunca Rusça tercümanı Georgy Permyakov ile yakın bir dostluk kurdu. Kişisel eşyalarından biri olan kırmızı kağıt yelpaze de yine aynı Phillips müzayedesinde yeni sahibini arayacak.