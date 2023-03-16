  • BIST 5.229,58
  • Altın 1171.791
  • Dolar 18.9877
  • Euro 20.1713
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Çin imparatoruna ait iki milyonluk dolarlık saat açık artırmayla satışa sunulacak

»
Çin'deki Qing hanedanlığının son imparatoruna ait olan Patek Philippe marka saat, bu yılın sonlarında gerçekleşecek bir müzayedede satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Çin imparatoruna ait iki milyonluk dolarlık saat açık artırmayla satışa sunulacak

Çin’deki Qing hanedanlığının son imparatoru Aisin-Gioro Puyi’ye ait olan ve Sibirya’da Sovyetler Birliği’nin tutsağı iken beş yıl boyunca kullandığı Patek Philippe saat, bu yılın sonlarında Phillips Watches tarafından düzenlenen müzayedeyle yeni sahibine kavuşacak.

Aisin-Gioro Puyi, saati ve diğer hazineleri, Sovyetler tarafından Sibirya’da tutsak olduğu sırada yol arkadaşı olan Rusça tercümanına bırakmıştı.

Patek Philippe tarafından 1937’de tamamlanan saati, Puyi’nin ne zaman ve nasıl elde ettiği bilinmiyor. Puyi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Mançurya’dan kaçmaya çalışırken Sovyetler onu esir aldı ve beş yıl boyunca esaret altında tuttu.

Reference 96 Quantieme Lune olarak bilinen model, Ay evresi ve üçlü tarih takvimine sahip. Patek Philippe, Cenevre müzesinde sergilemek üzere 2002 Sotheby’s müzayedesinde saati yaklaşık 2 milyon dolara satın aldı.

O zamanlar şaşırtıcı olan bu fiyat için, uzmanlar, “Koleksiyoncu pazarı 20 yılda o kadar ilerledi ki, bugün bir Reference 96’nın ne kadar değerli olduğunu söylemek daha da zor” diyor.

Puyi, Sovyet tutsağı olarak geçirdiği beş yıl boyunca Rusça tercümanı Georgy Permyakov ile yakın bir dostluk kurdu. Kişisel eşyalarından biri olan kırmızı kağıt yelpaze de yine aynı Phillips müzayedesinde yeni sahibini arayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • The Crown’ın yeni sezonunda Nazi kostümü skandalı da olacak14 Mart 2023 Salı 19:31
  • Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı14 Mart 2023 Salı 10:00
  • Ünlü oyuncunun Oscar'daki kıyafeti olay oldu13 Mart 2023 Pazartesi 22:56
  • Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç’ı toprağa verdi13 Mart 2023 Pazartesi 15:16
  • Oscar Ödülleri sahiplerini buldu13 Mart 2023 Pazartesi 12:24
  • İlk tercih bile değillerdi, hepsi Oscar kazandı12 Mart 2023 Pazar 19:59
  • Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti12 Mart 2023 Pazar 15:52
  • Bu yıl Oscar Ödül Töreni’nde tarih yazılabilir… İlklerin gecesi…12 Mart 2023 Pazar 14:10
  • Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi: Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek12 Mart 2023 Pazar 11:53
  • Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor11 Mart 2023 Cumartesi 21:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti