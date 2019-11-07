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Çin'de dayanılmaz ağrıyla hastaneye kaldırılan genç adamın kulağından 'hamam böceği ailesi' çıkarıldı.

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FoxNews'in haberine göre, Çin'in Sanhı şehrinde 'Mr. Lü' olarak anılan 24 yaşındaki bir erkek, aile üyelerinden, ağrıdan kıvrandıran kulağına ışık tutarak bakmasını istedi.
Çin'de dayanılmaz ağrıyla hastaneye kaldırılan genç adamın kulağından 'hamam böceği ailesi' çıkarıldı.

Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genç adamı Sanhı Hastanesi'ne götürdü. Burada doktor Cong Yicin tarafından tedavi edilen adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.

Cong, Mr. Lü'nün kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirterek, genç adama merhem reçete ettiğini söyledi.

 

Hastanenin kulak burun boğaz bölümünün başkanı doktor Ciang Tıngşiang da evlerde hijyenle hamam böceklerinin yayılmasının engelleneceğini, böceklerin insanların burunları ya da kulaklarına girmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Hamam böceklerinin Mr. Lü'nün kulağında ne kadar süre yaşadığı ise bilinmiyor.

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