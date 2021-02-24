Çin’de koca boşandığı eşine yaptığı ev işleri için tazminat ödeyecek

Çin’de bir boşanma davasında kocanın eşine evli oldukları yıllarda yaptığı ev işleri için para ödemesine karar verildi.

Pekin’de görülen davada kadına beş yıllık ücretsiz ev işi için 50 bin yuan (55 bin) ödeme yapılacak.

Dönüm noktası olarak nitelendirilen karar Çin’de uygulanmaya başlayan yeni medeni hukuk yasaları sonrası alındı.

Mahkeme kayıtlarına göre Çen soyadlı adam 2015’te evlediği Wang soyadlı eşine boşanma davası açtı.

Wang, eşinin ev işlerinde ve çocuk bakımında hiç yardım etmediğini belirterek tazminat talebinde bulundu.

Pekin Fangşan Bölge Mahkemesi kadının lehine karar vererek aylık 2 bin yuanlık tazminatın yanı sıra, ev işi emeğinin karşılığında tek seferlik 50 bin yuan ödenmesine hükmetti.

Çin’de bu yıl uygulanmaya başlayan yeni medeni kanuna göre ayrılan çiftler çocuk bakımı, yaşlı yakınların bakımı ve birbirlerinin işlerine yardımcı olmak gibi sorumlulukları için tazminat talep edebiliyor.

Ancak karar ev işlerinin değeri konusunda tartışma başlattı. Bazıları bu telafi bedelinin çok düşük olduğu görüşünde.

Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da konuyla ilgili etiket 570 milyon kere görüntülendi

Bazı kullanıcılar tam zamanlı olarak ev işi yapan bir kadınının iş yükünün azımsandığını belirterek “Pekin’de çocuk bakıcısının sadece bir yıllık ücreti bile 50 bin yuandan fazla” yorumunu yaptı.