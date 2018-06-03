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Çin'den sürpriz İsrail kararı!

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Çin, Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesini gerekçe göstererek 20 bine yakın vatandaşının işgal edilmiş bölgelerde çalışmasını yasakladı.
Çin'den sürpriz İsrail kararı!

ABaşkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini buraya taşımasının ardından bölge tansiyon oldukça yükselmişti. Kararı protesto eden binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nde İsrail ve ABD karşıtı gösteriler düzenlemişti. İsrail saldırılarına maruz kalan onlarca Filistinli katledilirken, binlercesi de yaralanmıştı.

Middle East Monitor'de yer alan habere göre, Çin, Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesini gerekçe göstererek 20 bine yakın vatandaşının işgal edilmiş bölgelerde çalışmasını yasakladı.

Çinli işçiler 2017 Mart ayında çalışmak üzere Çin'den İsrail makamlarının onayıyla getirilmişti. Bu tarihten sonra Çinli işçiler, İsrail tarafından işgal edilmiş Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki inşaat işlerinde çalışan Filistinlilerin yerine geçmişti.

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