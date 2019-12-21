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Çin’i protesto için kartondan Çin Seddi’ni ‘yıktılar’

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Çin’i protesto için kartondan Çin Seddi’ni ‘yıktılar’
Çin’i protesto için kartondan Çin Seddi’ni ‘yıktılar’

Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskılara kartondan yapılan temsili Çin Seddi’ni yıkarak tepki gösterdi.

Balıklıgöl Dergah Camisi önünde bir araya gelen grup, Çin’in Uygurlara yönelik politikalarını protesto etmek istedi.

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından Çin Seddi’ni temsilen kartondan bir set hazırladı ve ardından tekbir getirerek kartonları yıktı.karton-eylem.jpgkarton-eylem2.jpg

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