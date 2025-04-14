Civisil – Ardahan Sahaya İndi

BTM 2. Lig’de bu sezon birlikte mücade edecek olan Civisil – Ardahan Spor Kulübü sezon açılışını yaparak sahaya indi

Sezon öncesinde iki kulübü birleştirerek birlikte mücadele etmek adına işbirliği yapan Civisil ve Ardahan yeni sezona iddialı girmek adına sezon açılışı yaparak ilk antrenmanını İskele Cumhuriyet Stadı’nda 12 Nisan Cumartesi günü yaptı. Sezonu Antrenör Doğuş Civisilli yönetiminde açan Civisil – Ardahan’ın sezon açılışında kulüp yöneticileri de hazır bulunarak yeni sezonda mutlak hedeflerinin önce play-off sonrasında bir üst lige çıkmak olduğunu vurguladılar.

Bundan önceki sezonlarda mutlak kadrosunu koruyacak olan iki kulüp, yeni sezonda noksan görülen yerlere nokta transferlerle yeni sezonda iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.