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CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı

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CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı

Bugün yayınlanan A'dan Z'ye programının Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' için sosyal bir deney gerçekleştiren CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, dilenci kılığına girip 1 saatte 82 lira topladı.

CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programı için Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' üzerine çalışan programın muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girdi.

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.

Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.

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