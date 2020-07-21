Çocuğu yok ama ‘çocuğunu FETÖ okullarında okuttuğu’ için ihraç edildi

Batman’da kamuda görevli Muhammed Zekeriya Özdil’in, çocuğu olmamasına rağmen, ‘çocuklarını Fethullahçı yapıya ait okullarda okuttuğu’ gerekçesiyle KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Özdil, “Bırakın çocuğumu, ben evli bile değilim” dedi. Duruma, Özdil'in üyesi olduğu Büro Emekçileri Sendikası da tepki gösterdi.

Batman'da kamu görevinden ‘istihbarat’ gerekçesiyle Kanun Hükümde Kararname ile (KHK) ihraç edilen Muhammed Zekeriya Özdil'in dosyasında, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından işe iade başvurusunun reddedilmesiyle hayli ilginç bilgilerin yer aldığı ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) memur olarak çalışan ve aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası Temsilcisi olan Muhammed Zekeriya Özdil, 6 Ocak 2017'de 679 sayılı KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilmişti. FETÖ yapılanmasından dosyası oluşturulan Özdil'in, “PKK ile irtibatlı ve iltisaklı” denilerek işe iadesi reddedildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Metin Yoksu’nun haberine göre, Valilikler eliyle, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen “istihbari” verilerle oluşturulan dosyada, Özdil'in bekar ve çocuksuz olmasına rağmen, çocuklarının Fethullahçı (FETÖ) yapının ait okullarda okuduğu, Bank Asya'da hesabının olmamasına rağmen hesabının olduğu yönünde yanlış bilgiler bulunuyor.

Özdil'in reddedilen işe iade başvurusunda, SGK İl Müdürlüğü’nde çalışan 152 kişi hakkında raporlarlar hazırlandığı da ortaya çıktı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na sunulan 152 sayfalık “istihbari” raporda, 20'nci sayfasındaki verilerle 90'ıncı sayfadaki bilgiler birbirini yalanlıyor.

‘GAYRİ CİDDİ BİR YAKLAŞIM VAR’

Çelişkili ifadelerle dolu bir rapor nedeniyle göreve iade edilmediğini anlatan Özdil, kendi dosyasındaki tutarsızlıklardan yola çıkarak, OHAL Komisyonu'nun gayri ciddi bir yaklaşımının olduğunu söyledi.

FETÖ ile herhangi bir bağlantısının dahi olmadığını emniyet soruşturmaları ile belgelendiğini dile getiren Özdil, “Hayatım boyunca gerici yapılara karşı mücadele etmiş biriyim. FETÖ'den bir şey bulamadılar, bu sefer de bahane olarak ise ‘PKK müzahiri’ diyerek ret kararı verdiler. Bir dönem listeleri hazırlayanların dahi KHK’yle ihraç edildikleri belgelendi. Bugün ise hukuk mücadelesi verirken, bu şekilde gayri ciddiyetsiz çelişkili raporlar hakkımızda hazırlanıyor” dedi.

‘EVLİ DEĞİLİM, ÇOCUĞUM VE PASAPORTUM YOK’

Evli olmadığını, bugüne kadar pasaport da çıkarmadığını söyleyen Özdil, sözlerine şöyle devam etti:

“Raporlarda pasaportumun olduğu yazılı. Bu yetmezmiş gibi evli olmadığım halde çocuklarımın olduğu, hatta Batman'da KHK ile kapatılan bir okulda eğitim gördüğü yazılı. Bırakın çocuğumu, ben evli bile değilim. Bunlar maddi hatalar değil, Milli Eğitim Müdürlükleri ile yazılan yazışmalar sonucudur. Hadi bunlar olsa neyse, üstüne üstün Bank Asya'da hesabım olmadığı halde hesabım var deniliyor. Sonraki sayfalarda ise hesabım yok deniliyor. Hesabım hiçbir zaman olmadı. Hazırlanan evraklarda skandal üstüne skandal var. Bu raporlar ile OHAL Komisyonun görevini gayri ciddi yaptığı ve binlerce kamu emekçisinin gerçekten nasıl mağdur edildiğinin en net kanıtıdır.”

Kendisi gibi binlerce kamu emekçisinin mağdur edildiğini ve mağduriyetlerin de bu şekilde bir ciddiyetsizlik ile yapıldığını ifade eden Özdil, “Tüm bunlardan anlaşılıyor ki evli olmadığım halde çocuğumun olması ve KHK ile kapatılan bir okulda da bu çocukların okuması gerekçesiyle göreve iade edilmedim. Ben dahil tüm mağdur edilen kamu emekçileri bir an önce görevlerine iade edilsin" şeklinde konuştu.

BES BAŞKANI AKPINAR: HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN İDDİALAR

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, Batman İl Temscilcileri Zekariya Özdil'in hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamasına rağmen, çocuklarını FETÖ okullarında okuttuğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilmesine tepki gösterdi.

İl temsilcilerinin ihraç edilmesine yönelik yazılı açıklama yayımlayan Akpınar, şunları kaydetti:

"Üyemiz hakkında verilen ara kararda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mahkeme’ye verdiği cevabi yazı ekindeki dosyada hayal gücünün epey zorlandığını gösteriren şu iddialar yer alıyor:

- Bekar olan üyemizin eşinin FETÖ’ye bağlı bir eğitim kurumunda çalıştığı,

- Baba olmamasına rağmen çocuklarının olduğu ve bu kurumda eğitim aldığı,

- Hiç başvurmadığı halde pasaportunun olduğu,

- Daha önce aynı savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında 'FETÖ ile ilgisi olmadığı ve kovuşturmaya gerek yoktur' kararı olmasına rağmen bu sefer Savcılık üyemizin Bank Asya’da hesabının olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı bilgi ve ifadeler yer almıştır."

Akpınar, delilden yoksun bu iddialar ile üyelerinin ihraç edilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Emek ve demokrasi mücadelesi yürüten, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için sendikacılık yapan bizler kamu kurum idarelerinin hukuk, yasa tanımayan haksız uygulamalarına karşı tüm arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemizi inatla, dayanışmayla sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.