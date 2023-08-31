Çocuklara Okul Öncesi Moral Tatili

Kemal Saraçoğlu Vakfı Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), vakıf üyesi çocuklar ve ailelerinin, sosyal ve psikolojik motivasyonunu artırmak ve okul öncesi motivasyon sağlamak amacı ile tatil organizasyonu düzenledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), vakıf üyesi çocuklar ve ailelerinin, sosyal ve psikolojik motivasyonunu artırmak ve okul öncesi motivasyon sağlamak amacı ile tatil organizasyonu düzenledi. 29 Ağustos Salı günü Elexus Hotel’de gerçekleştirilen organizasyonda, vakıf üyeleri ve personelleri duygu ve keyif dolu anlar yaşadı.

KSV tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl Elexus Hotel’de yapılan tatil etkinliğine, vakıf mütevelli heyeti üyesi Gediz İnan ve vakıf personelleri eşliğinde 79 vakıf üyesi katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte vakıf üyeleri, gün boyu animatörler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ve aqua park gibi imkanlardan yararlanarak günün tadını doyasıya çıkardılar.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında memnuniyetlerini ifade eden vakıf üyesi aileleri, kanser yolculuğundaki çocuklar ve ailelerini bir araya getiren bu etkinlikten mutluluk duyduklarını belirttiler. Vakıf üyesi aileler, bu tarz etkinliklerin çocukların ve ailelerin motivasyon kazanması açısından önemini dile getirirken vakıf üyesi aileler arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinlik, etkinlikte yer alan vakıf üyeleri ve personellerinin toplu fotoğraf çekimi ile sonlanırken, gün boyu etkinlikte bulunan vakıf mütevelli heyeti üyesi İnan, etkinlik sonunda duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Öncelikli olarak tatil organizasyonumuzda bizlere kapı açan Elexus Otel’e, misafirperverlikleri ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek ve her anlamda sizlere destek olmak en büyük amacımız. Bu nedenle, vakıf üyelerimizi burada görmekten ve onlarla birebir iletişim kurmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bu bağlamda, bağışlarıyla çocuklarımıza destek olan duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.”