  • BIST 1.407
  • Altın 458,763
  • Dolar 8,1009
  • Euro 9,7028
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Coinbase'in piyasa değeri ilk gün 61 milyar dolar oldu

» »
Coinbase'in piyasa değeri ilk gün 61 milyar dolar oldu
Coinbase'in piyasa değeri ilk gün 61 milyar dolar oldu

Kripto para piyasasında önemli bir eşik aşıldı. Dün itibarıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase'in hisseleri Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Böylece ilk kez bir kripto para borsasının hisseleri geleneksel bir borsada işlem görmeye başladı.  

Doğrudan satış yoluyla gerçekleşen halka arzda Coinbase hisseleri 250 dolarlık referans fiyatla satışa sunuldu. Hisseler gün içerisinde 424 dolara kadar yükseldi. Günü ise yüzde 31'lik yükselişle 328 dolardan kapattı. Böylece ilk işlem gününün sonunda Coinbase'in piyasa değeri 61 milyar dolar oldu.

Coinbase arz öncesi yaptığı açıklamada ilk çeyrekte gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 847 artarak 1.8 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Kripto para borsasının bunun yanında 56 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

Coinbase geleneksel halka arz yerine doğrudan satış yoluyla arzı tercih etti. Yani arz fiyatı yatırım bankaları tarafından değil doğrudan piyasa tarafından belirlendi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong kapalı kapılar ardında değer belirlenmesine göre doğrudan satışın kripto para ruhuna daha uygun olduğunu belirtti.

İlk gün ilgisi olumlu sinyal

Coinbase'in halka arzı kripto paraların daha genel ve kurumsal kabulü açısından büyük önem arz ediyor. İlk gün itibarıyla küçük yatırımcı mı yoksa kurumsal yatırımcılar mı hisselere bu şekilde yoğun bir ilgi oluşmasını sağladı bilinmiyor. Ancak referans fiyatına göre kaydedilen yüzde 31'lik yükseliş kripto para piyasasına yönelik güven açısından şimdilik olumlu sinyaller verdi. Tabii önümüzdeki gün ve haftalar daha sağlıklı ve net bir resmin oluşmasını sağlayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüya gerçek oldu: Plajda ders13 Nisan 2021 Salı 21:21
  • NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı13 Nisan 2021 Salı 19:51
  • Facebook adını küfür kabul edip kapattığı Fransız kasabasından özür diledi13 Nisan 2021 Salı 19:36
  • Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar’ grubuna 10 ay hapis cezası kararı12 Nisan 2021 Pazartesi 20:15
  • 1,1 milyar doz sahte ‘corona’ aşısı piyasada12 Nisan 2021 Pazartesi 19:45
  • Isıya maruz kalan maskelerde parazit oluştuğu iddialarının spekülatif olduğu değerlendiriliyor11 Nisan 2021 Pazar 21:12
  • Tamamen iyileşen kanser türlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor11 Nisan 2021 Pazar 20:59
  • Araştırma: Kovid-19’u hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor11 Nisan 2021 Pazar 20:42
  • ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük11 Nisan 2021 Pazar 19:59
  • Var mı bu maymunu ping pongda yenecek?11 Nisan 2021 Pazar 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti