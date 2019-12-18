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Çok zaman kaybediliyor diye ‘İşçilerin tuvalet molalarını kısaltan’ klozet icat edildi

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Daily Mail adlı İngiltere merkezli gazetede ‘işçilerin tuvalet molalarını kısaltan’ klozetin icat edildiğini patronlara müjdeleyen bir reklam yer aldı.
Çok zaman kaybediliyor diye ‘İşçilerin tuvalet molalarını kısaltan’ klozet icat edildi

Daily Mail adlı İngiltere merkezli gazetede ‘işçilerin tuvalet molalarını kısaltan’ klozetin icat edildiğini patronlara müjdeleyen bir reklam yer aldı. İşçilerin tuvalet aralarını onlar için ‘katlanılamaz’ kılan proje, patronlara verimlilik artışı ve kârlarını katlamayı vadediyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail’de yer alan reklamda iki yeni ürünün müjdesi verildi: işçilerin tuvalet aralarını “katlanılmaz” kılan ‘StandartToilet’ çalışanların ihtiyaç molalarını işkenceye çevirerek patronlara kâr artışı garantisi veriyor. Patronlar için tasarlanan ‘Bold Lock’sa 4 bin pound civarında ve alttan ısıtma, dokunmatik ekran, "akıllı taharet musluğu" gibi özelliklere sahip.

StandartToilet, 13 derece eğimiyle 5 dakika üzerinde oturduktan sonra kullanıcıya rahatsızlık vermeye başlayan tasarıma sahip. İnsanların tuvalette geçirdikleri zamanı “verimlilik açısından sorun” olarak algılayan firma, bu tasarımıyla insanların molalarını kısmayı vadediyor.

Daily Mail’e konuşan geliştirici “Yalnızca İngiltere’de, çalışanların tuvalet araları endüstrinin gelirini ve ticareti yıllık 4 milyar pound düşürüyor” derken insanların ihtiyaç molalarını işkenceye çevirmenin bu "zarar"ı oradan kaldırabileceği görüşünde.

150 pound civarında bir fiyata sahip olan "StandartToilet" hakkında geliştirici Mahabir Gill, piyasaya sürdükleri klozetin 5 dakika kullanımdan sonra kullanıcının bacaklarında katlanılamaz gerilmelere neden olduğunu aktarırken icadının diğer tuvaletlere göre “sağlıklı bir oturuş” yarattığını iddia etti.

Daily Mail’de yer alan reklamı desteklemek içinse başvurulan araştırmada bir işçinin tuvalete gitmesinin patronlara yılda ortalama 1533.60 pounda mal olduğu söylendi.

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13 derecelik eğimiyle söz konusu klozet bacak kaslarına yüklenmeye neden oluyor ve tuvaletteki süreyi 'katlanılamaz' kılıyor. Görsel: Daily Mail

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