Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor

İngiltere'de hükümet, spor müsabakalarının, konferansların ve gece hayatındaki kitlesel etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Covid pasaportu da dahil bir dizi önlem hazırlığı yapıyor.

İngiltere'de hükümet, spor müsabakalarının, konferansların ve gece hayatındaki kitlesel etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Covid pasaportu da dahil bir dizi önlem hazırlığı yapıyor.

Pilot uygulamalar Mayıs ayında Londra'da oynanacak FA Cup yarı final ve final müsabakaları, Sheffield'taki Dünya Snooker Şampiyonası ile birlikte Liverpool'daki bir iş konferansı ve gece etkinliklerinde yapılacak.

İlk deneme etkinliği ise 16 Nisan'da Liverpool şehrinde bir komedi programı olacak. İzleyicilerden etkinlik öncesinde ve sonrasında Covid-19 testi istenecek.

Spor Bakanı Nigel Huddleston, pilot uygulamalarda hijyen önlemleri ile birlikte mekanlara yapılacak tek yönlü giriş ve çıkışların da deneneceğini söyledi.

Bakan Huddleston, Mayıs ayı sonunda Başbakan Boris Johnson'a pilot uygulamalarla ilgili bir rapor sunulacağını ve bununla beraber de yılın ilerleyen zamanlarında başka etkinliklerin de plana eklenebileceğini söyledi.