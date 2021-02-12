  • BIST 1.540
  • Altın 411,840
  • Dolar 7,0341
  • Euro 8,5073
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ek binalarının açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ek binalarının açılışında konuştu.

Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın duyurulmasının ardından gelen tepkilere ilişkin şunları söyledi:

 Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."

Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."

 
Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor."

Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor."

 

Erdoğan, "Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu11 Şubat 2021 Perşembe 22:21
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '100 milyon dolar atın' desem atacak ülke çok11 Şubat 2021 Perşembe 21:44
  • Kaza yaptı; tomografisinde corona virüsü taşıdığı ortaya çıktı11 Şubat 2021 Perşembe 21:13
  • Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliği hakkını kazandı11 Şubat 2021 Perşembe 19:30
  • Türkiye'de zincir marketlere sigara satışı yasağı geliyor11 Şubat 2021 Perşembe 18:34
  • Araştırma: İstanbullunun yüzde 57.1’i geçinecek kadar para kazanamıyor, yüzde 23'ü işten çıkarılmaktan korkuyor11 Şubat 2021 Perşembe 18:17
  • Sinemacılardan Boğaziçi direnişine destek açıklaması11 Şubat 2021 Perşembe 18:16
  • CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu11 Şubat 2021 Perşembe 18:16
  • 'Fakirlik iğrençtir, mezarda ölüleri bile kokar' diyen öğretmene 5 ay hapis11 Şubat 2021 Perşembe 16:23
  • Enis Berberoğlu Milletvekili Vasfını Yeniden Kazandı11 Şubat 2021 Perşembe 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti