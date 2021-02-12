Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ek binalarının açılışında konuştu.
Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın duyurulmasının ardından gelen tepkilere ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."
Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."
Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor."
Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor."
Erdoğan, "Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel güç haline de geleceğiz" ifadelerini kullandı.
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