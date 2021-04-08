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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı ‘kimsenin geride bırakılmaması’ ilkesiyle tüm insanlığa sunacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı ‘kimsenin geride bırakılmaması’ ilkesiyle tüm insanlığa sunacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşının Nisan ayında hazır olacağını ümit ettiğini söylemiş fakat bu tarih ertelenmek zorunda kalmıştı.

Bu konuyla ilgili son açıklama yapan yetkili olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart’taki konuşmasında "Bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak” demişti.

Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 10. zirve toplantısında konuşan Erdoğan, Müslüman ülkelerin birbiriyle daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.”

1996'da kurulan D-8'e üye ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye.

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