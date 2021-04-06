Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye yanıt: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlıyız

Erdoğan, "(Bildiri) bu kesinlikle ifade özgürlüğü değildir, kabul edilemez. Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir." dedi.

"İki gündür ülkemizi meşgul eden meseleyi ayrıntılarıyla değerlendirdik." diyen Erdoğan, Beştepe Sarayı'nda gerçekleşen ve 2 saat 10 dakika süren değerlendirme toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur."

Cumartesi gecesi 104 emekli amiralin yayınladığı bildirinin, seçilmiş bir yönetimi tehdit eden cümleler kapsayamayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, seçilmiş yönetimi darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. (Bildiriye imza atan bazı emekli amiralleri) Fetö'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik."

Erdoğan: Montrö Sözleşmesi'ne bağlılığımızı sürdürüyoruz, çıkma niyetimiz yok

Montrö'ye bağlı kaldıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir. Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili hali hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."

Erdoğan: Bu işin merkezinde muhalefet partisinin ta kendisi var

"Eski diplomatlardan, eski milletvekillerinden ülkemize karşı husumetleriyle bilinen sözde aydınlardan oluşan kimi kesimler, bir süredir benzer söylemlerle yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı hedef almaktadır. Üstelik bunların çoğu da ülkede dikili taşı olmayan, millete zerre faydası dokunmamış kişilerdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırdıklarını dile getirdi.

Ayrıca Erdoğan, "(Emekli amirallerin bildirisi) Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız. Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz." dedi.

Emekli amirallerin açıklaması ile ilgili, "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan, "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir. TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul

Erdoğan, "Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir."