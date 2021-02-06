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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB yetkililerini kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB yetkililerini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB yetkililerini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Şubat’ta Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava’yı; 19 Şubat’ta ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell’i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki İki Toplumlu Sağlık Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden iki parti halinde Ocak ayında KKTC’ye ulaştırılan 2 bin 250 dozluk Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşılarının ikinci dozu olan 2 bin 250 aşı dün Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC yetkilileri tarafından teslim alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın halk sağlığının korunmasına yönelik yüksek hassasiyeti ışığında Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk halkına tahsis edilen aşıların zamanında ve sarih bir program çerçevesinde teslim edilmesine yönelik girişimlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Şubat Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve 19 Şubat Cuma günü de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell’i makamında kabul ederek diğer konular yanında tahsis edilen aşıların daha planlı bir şekilde Kıbrıs Türk tarafına teslimi konusunu da ele alacak.

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