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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''İtirazlar değerlendirilip sonuçlandı.Yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimiz oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 85,72. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullandı, katılım oranı yüzde 56,34. Toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmen oy kulalndı toplam katılım oranı yüzde 84,15.

ERDOĞAN YÜZDE 52,18, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 47,82 OY ALDI

İkinci tur oylamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yüzde 52,18, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oyla yüzde 47,82 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.''

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