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Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını Hz. Abu Bekir Camisi’nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı namazını Başkent Lefkoşa'daki Hz. Abu Bekir Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını Hz. Abu Bekir Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

 

Tatar, "Şu anda Gazze'de Filistin'de büyük acı yaşayan, orada olup da bu felaketi yaşayan kardeşlerimize sabırlar diliyorum, yaşamlarını yitirenlere rahmet diliyorum. En kısa zamanda Gazze'deki katliamın durmasını temenni ediyorum." Dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1960'lı yıllarda Gazze'dekine benzer katliam ve acılar yaşadığını hatırlatarak, barış, huzur ve güvenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu bu aziz mübarek günde anladıklarını söyledi.

 

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'daki yıkılan otelde yaşamlarını yitiren ve KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak bilinen kolej öğrencilerine bir kez daha rahmet dileyen Tatar, bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücüleri kazalara karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde de bulundu.

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