  • BIST 1.541
  • Altın 419,124
  • Dolar 7,0409
  • Euro 8,5414
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Bir Araya Geldi

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı’na saat 14.30’da başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ortak gündem konularının ele alınması bekleniyor.

Fuat Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik ediyor.

Görüşmede ayrıca Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Oktay, saat 15.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

Oktay, bu akşam saat 21.00’da BRT canlı yayınında BRT Haber Merkezi’nin sorularını da yanıtlayacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geldi10 Şubat 2021 Çarşamba 15:12
  • Muratoğlu:İŞAD, Arıklı'yı nasıl messenger gibi kullanır?10 Şubat 2021 Çarşamba 15:01
  • Devlet ''Tam Kapanma'' dedi onlar iş yerlerini açtı!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:25
  • Tuvalet camından girip bilgisayarcıyı soydular!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:23
  • 70 yaşındaki şahıs kapıyı kundakladı,araca sprey boya sıktı!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:20
  • Çimen Önöral hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi10 Şubat 2021 Çarşamba 14:16
  • Vakıflar Genel Müdürü Ersoy : “KKTC'ye 5 Milyon Euroluk Restorasyon”10 Şubat 2021 Çarşamba 13:53
  • Erhürman: “Tatar Bir sonraki aşamada ‘tarih benimle başladı’ derse şaşırmamak lazım!”10 Şubat 2021 Çarşamba 13:51
  • KTÖS: Yüz Yüze Eğitime Dönebilmenin Yolu, Aşılama Ve PCR Testi Yapmaktan Geçer10 Şubat 2021 Çarşamba 13:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Mario Nava ile görüştü10 Şubat 2021 Çarşamba 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti