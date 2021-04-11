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Cumhurbaşkanına hakaret etmiş gençler devlet yurtlarında kalamayacak

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Tükiye'de Bir öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken şartlar genişletildi. Öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa yurtla ilişiği kesilecek.
Cumhurbaşkanına hakaret etmiş gençler devlet yurtlarında kalamayacak

Tükiye'de Bir öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken şartlar genişletildi. Öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa yurtla ilişiği kesilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurtlarda barınma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için 'cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak' şartı da aranacak. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.

Yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi. Buna göre, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, gibi suçlardan mahkûm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması şartı da aranacak.

Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek.

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