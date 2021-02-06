Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Halep'te tıp fakültesi kuruluyor

T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi açılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan, 5 Şubat 2021 tarihli kararname ile Suriye'nin Halep kentinin Al Rai ilçesinde tıp fakültesi açılmasına karar verildi.
Kararda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir" denildi.
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