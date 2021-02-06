  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Halep'te tıp fakültesi kuruluyor

»
T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi açılacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Halep'te tıp fakültesi kuruluyor

T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suriye'nin Halep kentinde Tıp Fakültesi açılacak.
 

Resmi Gazete'de yayımlanan, 5 Şubat 2021 tarihli kararname ile Suriye'nin Halep kentinin Al Rai ilçesinde tıp fakültesi açılmasına karar verildi. 

Kararda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir" denildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Ailenin direği annedir’ diyen Erdoğan: Lezbiyenlerin dediklerine takılmayalım05 Şubat 2021 Cuma 23:01
  • Boğaziçi'de akademisyenler rektörlük kapısına 'Melih Bulu istifa' kartları bıraktı: Vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz05 Şubat 2021 Cuma 22:01
  • Komünist Başkan kayyumdan kalan borcu bitirdi05 Şubat 2021 Cuma 21:11
  • Hatay'da selenyum ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon lira05 Şubat 2021 Cuma 19:37
  • Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü05 Şubat 2021 Cuma 19:35
  • Türkiye'de koronavirüsten 110 can kaybı, 7 bin 901 yeni vaka05 Şubat 2021 Cuma 19:20
  • Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri NATO’da bir araya geldi05 Şubat 2021 Cuma 18:43
  • Erdoğan: Yürekleri yetse ‘Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir’ diyecekler05 Şubat 2021 Cuma 17:30
  • Ağbal: Faiz İndirimi Gündemde Değil05 Şubat 2021 Cuma 17:13
  • Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı: Davalar birleştirilecek05 Şubat 2021 Cuma 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti